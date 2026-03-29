Üniversitede kahvaltı hizmetinin kaldırılması üzerine yapılan başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, kararın geri alınması için ilgili üniversiteye tavsiyede bulundu.

ANKARA (İGFA) - Bir üniversite öğrencisinin, okulda sunulan kahvaltı hizmetinin sonlandırılması üzerine yaptığı başvuruyu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), dikkat çeken bir karara imza attı.

Başvuruyu inceleyen KDK, yükseköğretim kurumlarının yalnızca eğitim hizmeti sunmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin beslenme ve sağlıklı yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sorumluluk taşıdığını vurguladı. Kurum, üniversitelerin öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak amacıyla kantin, yemekhane ve benzeri sosyal hizmetleri sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Kararda, kahvaltı hizmetinin sunulmasının sadece maliyet odaklı tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunun öğrencilerin sosyal refahını doğrudan etkileyen çok boyutlu bir hizmet olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda KDK, kahvaltı hizmetinin kaldırılması yönündeki kararın geri alınması için Anadolu Üniversitesi'ne Tavsiye Kararı gönderdi.

Kararın, üniversitelerde öğrenci odaklı sosyal hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından emsal niteliği taşıması bekleniyor.