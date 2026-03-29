İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharda artan ve sivrisinekle karıştırılan mevsimsel sineklerin hastalık taşımadığını açıkladı. Uzmanlar, bu canlıların yaz sıcaklarıyla birlikte kendiliğinden ortadan kaybolduğunu belirterek vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Temiz bir çevre anlayışıyla hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede 12 ay boyunca düzenli ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, yaklaşık 254 bin farklı noktada üreme alanlarını kontrol ederek entegre mücadele çalışmaları yürütüyor. İlkbahar aylarında artan mevsimsel sineklerle (Chironomidae spp., Tipula spp.) ilgili de bilgilendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi uzmanları, bu canlıların insan sağlığına zarar vermediğini ve vektör canlı olmadığını belirterek yurttaşların endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektörle Mücadele Birimi Bayraklı ve Bornova ekip sorumlusu Biyolog Ali Eren, 'Bu canlılar sivrisineklere benzeyen, ağaçların ve bitkilerin yaprak özsularıyla beslenen zararsız canlılardır. Bahar aylarında yağışların ardından gelen sıcaklıklarla birlikte bu türlerin popülasyonunda artış yaşanır. Yaşam döngüleri gereği yaz sıcaklıkları belirginleştiğinde kendiliğinden ortadan kaybolur' diye konuştu.

MÜCADELEYE 12 AY DEVAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vektörle mücadele çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüğünü hatırlatan Ali Eren, hastalık taşıma riski bulunan vektör olarak adlandırılan sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve farelere karşı düzenli ilaçlama yapıldığını belirtti. Çalışmaların özellikle üreme alanlarına odaklandığını söyleyen Eren, şunları aktardı: 'Dere yatakları, su birikintileri, inşaat sahaları, yağmur mazgalları, kanalizasyon hatları ve çöp konteynerlerinde yoğun çalışma yürütülüyor. Sivrisinekler durgun sularda çoğalıyor. O nedenle tüm sucul ortamlarda düzenli olarak mücadele gerçekleştiriyoruz. Özveri ile çalışmaya devam ediyoruz.'