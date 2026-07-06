11 yıl boyunca Bursa'da üretilen Fiat Egea, Tofaş'ın yakın tarihine damga vuran başarı hikâyelerinden biri oldu. Bursa'dan dünyaya uzanan ve milyonlarca insanın hayatına dokunan Egea, düzenlenen törenle banttan son kez indi.

BURSA (İGFA) - Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Tofaş, Fiat Egea modelinin üretimini Bursa fabrikasında düzenlenen törenle tamamladı. Törende Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ve çalışanlar yer aldı. Son Fiat Egea, banttan sembolik olarak indirildi.

2015 yılında üretimine başlanan Fiat Egea, yaklaşık 11 yıllık süreçte 1 milyon 417 bin 47 adetlik üretim hacmine ulaştı. Model, Türkiye pazarının en çok tercih edilen otomobillerinden biri olurken, 40'tan fazla ülkeye ihracat başarısı da elde etti. Toplam üretimin 671 bin 5 adedi ihraç edilirken, araçlar arasında ABD pazarı dahil farklı ülkelere gönderimler gerçekleştirildi. Türkiye iç pazarında ise 2015-2026 Haziran dönemi itibarıyla 745 bin 671 adet satış kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 10 YIL ÜST ÜSTE LİDER MODEL

Fiat Egea, ODMD verilerine göre 2016-2025 yılları arasında 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok satılan otomobili oldu. Model, Fiat markasının Türkiye'de 2019-2024 arasında üst üste 6 yıl pazar liderliğine ulaşmasında da önemli rol oynadı. Egea ailesi sedan, hatchback, station wagon ve cross versiyonlarıyla geniş bir ürün gamına dönüşürken, Türkiye'de en çok tercih edilen gövde tipi sedan oldu.

Tofaş tarafından 1 milyar euro yatırımla geliştirilen Egea projesi, 1.000'in üzerinde mühendis ve teknik personelin katkısıyla hayata geçirildi. Yaklaşık 500 bin mühendislik saati harcanan projede 8 milyon kilometrelik yol testi gerçekleştirildi. Üretim sürecinde 171 tedarikçi görev alırken, yerli katkı oranı 1.6 motorlu versiyonlarda yüzde 62,4'e kadar ulaştı.

SON ARAÇ BANTTAN İNDİ

Fabrika bantlarından indirilen son Fiat Egea'nın Dinamik Mavi renkli Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP olduğu açıklandı. Böylece Türkiye otomotiv sanayiinde önemli bir başarı hikâyesi daha tamamlandı.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Egea'nın şirket tarihinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, modelin milyonlarca kullanıcıya ulaştığını ve Tofaş'a önemli bir mühendislik ve üretim birikimi kazandırdığını söyledi. Eroldu, Egea'dan elde edilen deneyimin yeni projelere aktarılacağını ifade ederek, 'Her güzel hikâye bir yerde tamamlanır; ancak Egea'nın kazandırdığı bilgi birikimi geleceğe güç katacaktır' dedi.