Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından yeni üyelerine yönelik istişare toplantısı ve üyelik belgesi takdim töreni düzenlendi. KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı ve firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yeni üyelere üyelik beratları takdim edildi.KAYSERİ (İGFA) - Toplantıda KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri sanayisi ve Kayseri Sanayi Odası hakkında bilgiler verdi. Ardından üyelerden gelen talep ve görüşler istişare edildi. Toplantının sonunda Odaya yeni üye olan firma temsilcilerine üyelik beratları takdim edildi.

Toplantıda Kayseri Sanayi Odası’nın tarihçesi ve işleyişi hakkında bilgi veren (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası’nın 1966 yılında 150 sanayici ile temellerinin atıldığını ve bugün 2 bin 250 üyesini dünyaya bağlayan bir köprü niteliğinde olduğunu söyledi.

Kayseri Sanayi Odası’nın iştirakleri hakkında bilgi veren Büyüksimitci, “Kayseri Model Fabrika, üretimde verimliliği artırmak, dijital dönüşüm süreçlerinde işletmelere destek olmak ve Üniversite-Sanayi İşbirliğini tesis edebilmek amacıyla 2020 yılında KAYSO, KTO ve AGÜ ortaklığında AGÜ Sümer Kampüsünde kuruldu. Halen bir üniversite kampüsünde kurulan İlk ve Tek Model Fabrikadır. Kayseri Model Fabrika yürüttüğü 130 proje ile Türkiye’deki en başarılı model fabrikaların başında geliyor” dedi.

Başkan Büyüksimitci, KAYSO bünyesinde Yeşil ve Dijital Dönüşüm Ofisleri kurarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının yanı sıra Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve İkiz Dönüşüm alanlarında üyelerine hizmet verdiklerini söyledi.

Oda olarak üyelerinden gelen birçok konuyu takip ederek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ilettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Sanayimizi Türkiye’de belli bir konuma getirdik. Daha da yukarılara taşımak adına el birliği ile hareket ederek, istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ” diye konuştu.