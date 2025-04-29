Bilecik’in sanayi üssü Bozüyük, üretim kapasitesi ve istihdam gücüyle bölgesel kalkınmanın lokomotifi olmaya devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bozüyük’te faaliyet gösteren Park Cam Üretim Tesisleri'ni ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. 596 personelin istihdam edildiği tesiste, yılda tam 2 milyar adet cam ambalaj, kap ve şişe üretiliyor.

Park Cam, yalnızca Bozüyük’ün değil, tüm Bilecik'in ekonomisine güçlü katkı sağlarken, yerli üretimi destekleyen çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Vali Aygöl, yaptığı incelemelerde bölge sanayisinin büyüme potansiyeline vurgu yaparak, yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.

Bozüyük, sanayi ve üretimde yakaladığı ivmeyle, Türkiye ekonomisinde de adından söz ettirmeye hazırlanıyor.