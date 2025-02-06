Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda; “Ülkemizin en büyük acılarından biri olarak hafızalarımıza kazınan asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Deprem bölgesindeki yaraları sarabilmek için depremin ilk anından itibaren Kayseri'de el ele vererek hep birlikte bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade eden KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “2 yıl önce ülkemiz yüzyılda bir görülecek deprem felaketi yaşadı. Tarihi felaketin ilk saatlerinde Kayseri Sanayi Odamızda ilk koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde Kriz Koordinasyon Merkezi oluşturduk. Kayseri olarak Valiliğimiz, belediyelerimiz, Odalarımız, OSB’lerimiz, sanayici ve işadamlarımız ve vatandaşlarımızın desteği ile toplanan yardımları koordineli bir şekilde deprem bölgelerine ulaştırdık. Allah bütün sanayici ve işadamlarımızdan, yardım elini uzatan tüm hemşerilerimizden razı olsun. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.” dedi.

İki yıl önce yaşadığımız bu büyük felaketin deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha çok acı bir şekilde hatırlattığına vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, olası benzer felaketlerin yıkıcı etkisini en aza indirmek için yaşadıklarımızdan ders çıkarmamız gerektiğini söyledi.

Depreme karşı hazırlığımızı en üst seviyede tutmamız gerektiğinin altını çizen Büyüksimitci, “Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak, depremlere karşı hazırlıklı olmamız hayati önem taşıyor. Alınması gereken tedbirleri sadece inşaat ve mühendislik önlemleri ile sınırlı tutmamalıyız. Depremlere karşı daha dirençli bir ülke olmak için bireysel ve toplumsal olarak deprem kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Toplum olarak bilinçlenmeli, yasal ve kurumsal düzenlemelerle, eğitimler ve farkındalık faaliyetleri ile depreme karşı hazırlığımızı en üst seviyede tutmalıyız” dedi.

6 Şubat depremleri devlet ve milletin dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu bizlere bir kez daha gösterdiğini ifade eden Büyüksimitci, “Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda yaşadığımız zorlukların her zaman üstesinden geliriz. 6 Şubat’ta millet olarak gösterdiğimiz bu güçlü dayanışma, Türk milletinin ne kadar hatırşinas olgunun bir kanıtıdır” diye konuştu.