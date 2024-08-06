Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve mavi ile yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina, Kayserililere sahil kenti deneyimi sunuyor.KAYSERİ (İGFA) - Bölgeye son olarak “Su Sporları Merkezi’ni kazandıran Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin her köşesine yatırım yaptıklarını belirterek, Kuşçu bölgesinde 500 bin metrekarelik alanı kapsayan farklı bir proje geliştirdiklerini ve bu proje sayesinde Kuşçu Türkiye’nin gözde mekânlarından biri olacağını söyledi.

İlçeye toplam 42 tesis kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrin bütününe yatırım yapıyoruz ve her köşesine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kayseri insanına ne yapsak azdır. Gerek kırsal, gerekse şehir merkezinde yaptığımız yatırımlarla bölgenin değerine değer katıyoruz. Rutin belediyecilik faaliyetlerinden bahsetmiyorum. Su sporları merkeziyle birlikte bu zamana kadar 42 sosyal tesisi Kayseri'ye kazandırdık. 41 sosyal tesisimiz faaliyette ve vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Özellikle bilinen tesisler gibi değil, farklı, modern ve donanımlı tesisler inşa ediyoruz. Kayseri'nin en büyük tesisi olan Erkilet Kocasinan Akademi sosyal tesisinde her alanda hizmet veriyoruz. Su sporları merkeziyle ise gençlerimiz burada spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak duracak, spor aracılığıyla arkadaşlarıyla birlikte takım olabilme gayreti içerisinde etkinlikler yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ'NİN İNCİSİ KUŞÇU MARİNA, VATANDAŞLARIN FAVORİSİ HALİNE GELECEK!"

Kayserililerin daha güzel bir Kocasinan'da yaşayabilmeleri için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'de birçok alanda ilkleri gerçekleştiren belediye olduklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: "Kuşçu bölgesinde geliştirdiğimiz proje, toplam 500 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Allah nasip ederse, su sporları merkezi bunun bir parçasıydı. Karavan, kamp, çadır, piknik ve aktivite alanları gibi çeşitli ve farklı hizmetler sunacağız. Bu kadar büyük projeler yapmamıza rağmen hâlâ çok işimiz var. Şehrin yüzölçümü bakımından 4/3’ünü kaplayan Kocasinan, büyük bir coğrafyaya sahiptir. Bu noktada her köşeye hizmet ulaştırmak için yeni projelerimizi ve yeni hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturma gayreti içerisindeyiz. Allah nasip ederse, edindiğimiz tecrübeyle daha fazla nitelikli projeler yapmaya gayret edeceğiz. 7/24 esaslı çalışan bir belediye olarak, şimdiye kadar yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yaparak mahallelerimizi yatırımlarla taçlandıracağız."