Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in potansiyelini arttırmayı ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Jeotermal konusunda 10 Mart’ta ikinci ihaleyi yapıyoruz, suyun debisini ve sıcaklığını daha fazla bekliyoruz” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Erciyes Dağı’nın termal turizm ile anılması ve bu potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla yürüttüğü sıcak su sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, gerçekleştirilen sıcak su sondaj çalışmaları aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde bir araya geldiği, kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarına bir müjdeyi daha açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda 36 dereceye yakın sıcak su bulunduğunu anımsatan Başkan Büyükkılıç, “Geçen sene bir kuyumuzu hayata geçirdik, sıcak suyu bulduk. Bu sene 10 Mart’ta ikinci jeotermal kuyu ihalemizi yapıyoruz. İnşallah buradan daha fazla debisi ve sıcaklığı olan bir yaklaşım ön görülüyor” dedi.

Büyükkılıç, Erciyes’i 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Önümüzdeki sezon da otellerimize dağıtımı konusunda ihalemiz, projemiz hazır. Daha verimli, 12 aya yayılan bir hizmet ve yaz mevsiminde otellerin doluluk oranını sağlama açısından şehrimize büyük ekonomik katkısı olacağına inanıyorum. İstanbul’dan 1 saatte Kayseri’ye geliyorsunuz, otoban gibi yolumuz ile 20 dakikada Erciyes’e çıkıyorsunuz. Sayın bakanımız Mehmet Özhaseki’ye de yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.”