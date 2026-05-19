Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Millî Mücadele'yi başlatmasının 107'nci yıl dönümü, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen törenlerle büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki etkinliklere Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Garnizon Komutan Vekili Murat Dülger, Şükrü Deviren, Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey ve ilçe protokolü katıldı.

Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Berkan Atasoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Anıtı'ndan ilçe stadyumuna kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Stadyumdaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Programda halk oyunları, şiir dinletileri, atletizm yarışmaları, jimnastik, karate ve judo gösterileri sahnelendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güveni yansıtan etkinlikler izleyicilerden büyük alkış alırken, öğrencilerin sergilediği performanslar duygu dolu anlara sahne oldu.

Kutlamalar, gençlik halayı ve sportif gösterilerin ardından sona erdi. İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, programda emeği geçenleri tebrik etti.