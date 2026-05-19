Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, şampiyon takım Bursaspor'u ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette heyeti, Kulüp Başkanı Enes Çelik karşıladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın ortak değeri olan Bursaspor'un elde ettiği TFF 2. Lig şampiyonluğu dolayısıyla Başkan Enes Çelik ve yönetimini tebrik eden Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, Bursaspor'un yeniden yükselişe geçmesinin kentte büyük bir birlik ve heyecan oluşturduğunu söyledi. Başkan Aslan, 'Bursaspor bu şehrin en önemli markalarından biridir. Elde edilen şampiyonluk tüm Bursa'yı sevince boğdu. Kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları kutluyoruz' dedi.

Ziyarette Bursa'nın spordaki birlikteliği, Bursaspor'un geleceği ve kentin takıma vereceği destek üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bursaspor'un yeniden hak ettiği yerlere ulaşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Anahtar Parti heyeti içerisinde İl Başkan Yardımcıları İsmail Gökhan Özkul, Selçuk Demirel, Deniz Kubat, Fatih Yılmaz, Hasan Hüseyin Çetin, İl Yöneticileri Fatma Yemenici ve Eda Uludağ yer aldı.