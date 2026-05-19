İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Bowling Turnuvası yoğun katılımla tamamlandı
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bowling turnuvası düzenledi. Gençlerin ve spor tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, renkli ve çekişmeli anlara sahne oldu.
Turnuvada SBL Tigers takımı birinci olurken, 5 Çiçek takımı ikinci, Yıldırım S takımı ise üçüncü sırayı aldı.
Organizasyonda bireysel performanslarıyla dikkat çeken Ali Berat Özen 'sayı kralı', Ahsen Toprak ise 'sayı kraliçesi' unvanını elde etti.
Dereceye giren takımlara kupaları İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa tarafından takdim edildi. Organizasyon, 19 Mayıs ruhuna uygun şekilde sporun birleştirici gücünü ön plana çıkardı.