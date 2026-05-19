Bursa Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Spor Şenlikleri, Kardeş Kentler Turnuvası ve ödül töreniyle sona erdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Kaymakamlığı, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirdiği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, bir ay boyunca yüzlerce sporcuyu ve sporseveri bir araya getirdi. Geleneksel hale gelen organizasyon, 'Kardeş Kentler Turnuvası' ve ödül töreni ile tamamlandı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI NİLÜFER BELEDİYESPOR'UN

Turnuvada ev sahibi Nilüfer Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'den Dinar, Bayramiç ve Hatay belediyelerinin takımları ve yurt dışından ise KKTC, Kosova, Ukrayna ve Romanya'dan gelen voleybol takımları yer aldı.

Turnuvanın final maçında Romanya ile ev sahibi Nilüfer Belediyespor voleybol takımları karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynan maçta kazanan Nilüfer Belediyespor oldu.

Maçın ardından turnuvaya katılan tüm takımların yer aldığı ödül töreni gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, kulüp yetkilileri turnuvaya katılan tüm takımlara madalyalarını takdim etti.

Şampiyon Nilüfer Belediyespor ise kupanın sahibi oldu. Dostluk ve kardeşlik vurgusuyla yapılan turnuva, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.