Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy, “Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,81 azalışla 295 milyon 660 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - TÜİK verilerine göre 2025 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Şubat ayı ihracat rakamlarına göre 295 milyon 660 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,81, bir önceki aya kıyasla yüzde 4.71 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 144 milyon 211 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 50,76 artış gerçekleşmiştir. İlk 2 ay toplam ihracatımız 605 milyon 935 bin dolar’dır “ diye konuştu.

Kayseri’den 148 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy, “İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fransa, İtalya, Belçika, Romanya, Cezayir ve Fas’dır.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden; Kimyevi Madde ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii, Makine ve Aksamları, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Hazır Giyim ve Konfeksiyon gibi sektörlerde artış yaşanırken Elektrik ve Elektronik, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Madencilik Ürünleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

Kayseri’nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını da belirten Gülsoy, “İhracatçılarımız finansmana erişim ve maliyetler konusuna bizlerden çözüm bulmamız konusunda destek istiyor. Olumlu sonuçların alındığı ekonomi politikaları devam ederken reel sektörün ayakta kalabilmesi ve elinin güçlenmesi için politika faizlerindeki düşüşün reel faize ivedilikle yansımasını bekliyoruz. İç piyasada nakit akışındaki yavaşlama, dış pazardaki durgunluk ve girdi maliyetleri rekabet gücümüzü negatif etkiliyor. Sanayi ve ekonomik aktivitenin devamı için özellikle ihracat tarafının canlı tutulması önem taşıyor. Küresel durgunlukla birlikte, ekonomi savaşlarının kızıştığı, belirsizliklerin arttığı bu ortamda pazarlarımızı kaybetmeden rakiplerimizle rekabet edebilir durumda olmalıyız. Biz her zaman olduğu gibi Kayseri Ticaret Odası olarak üyelerimizin yanında olmaya, onların rekabet gücünü artıracak projeleri hayata geçirmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.