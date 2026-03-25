Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde okullarda uygulanan finansal okuryazarlık dersleri öncesinde, Talas Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği örnek proje yeniden gündeme geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi, çocukların küçük yaşta bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak amacıyla geçtiğimiz yıl temmuz ayında önemli bir çalışmaya imza atarak 'Elif ve Mehmet ile Finansal Okuryazarlık' kitabını hazırlayıp öğrencilere ulaştırmıştı.

EĞİTİMDE VİZYONER YAKLAŞIM

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde iş insanı Emrah Kuş'un katkılarıyla basılan kitap, çocuklara para yönetimi, tasarruf bilinci, harcama alışkanlıkları ve bütçe planlaması gibi konuları eğlenceli bir anlatımla sunarak dikkat çekmişti. Çizgi karakterler eşliğinde kurgulanan içerikte, paranın tarihsel yolculuğundan günümüz ekonomik sistemine kadar pek çok konu sade bir dille ele alınmıştı.

Bugün Millî Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata dahil edilerek okullarda ilk ders olarak işlenmeye başlanan finansal okuryazarlık dersleriyle birlikte, Talas Belediyesinin bu alandaki öncü adımı bir kez daha öne çıkmış oldu.

'GELECEĞİMİZİ, BİLİNÇLİ NESİLLERLE İNŞA EDİYORUZ'

Başkan Mustafa Yalçın, kitabın önsözünde yer alan mesajında finansal bilincin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer vermişti:

'Sağlıklı kararlar verebilmek için parayı nasıl kazandığımızı, nasıl daha doğru şekilde harcayacağımızı, tasarruf etmeyi ve ihtiyaçlarımızı bilmemiz gerekir. Küçük yaşta edineceğiniz bu beceriler, sizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacaktır.'