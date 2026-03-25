Kütahya Belediyesi'nin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikte, yaşlı vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde yaşlı vatandaşlara yönelik bir eğlence programı düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, büyükler hem eğlendi hem de bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yaşlıların hayat tecrübeleriyle toplumun en kıymetli değerleri olduğunu vurgulayarak, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte sahne alan yerel sanatçı Zeynel Sağ, seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. İkramlar eşliğinde devam eden programda, samimi sohbetler gün boyu sürdü.

Programa ayrıca geçmiş dönem belediye başkanlarından Burhan Mereyer de katılarak Eyüp Kahveci ile bir araya geldi. Etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, Sosyal Hizmetler Müdürü Arzu Duman ve Hilalkent Mahallesi Muhtarı Kamil Çelik de yer aldı.