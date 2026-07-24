Kayseri Talas Belediyesi tarafından Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde düzenlenen Açık Hava Sineması etkinliği, yaz akşamlarına nostalji ve keyif kattı. Türk sinemasının unutulmaz eserlerini vatandaşlarla buluşturan etkinliğin ilk gösteriminde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta sanatçı Kadir İnanır'ın Türkan Şoray ile başrolünü paylaştığı hafızalara kazınan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmi izleyiciyle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çeken Kayseri Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe her yaştan sinemasever yoğun ilgi gösterdi. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte alana gelen vatandaşlar, yaz akşamının serinliğinde yeşilin huzurunu yaşarken Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından birini açık havada izlemenin mutluluğunu tattı.

Gösterim öncesinde vatandaşlarla bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da etkinliğe katılarak hemşehrileriyle sohbet etti.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Yalçın, Talas'ta kültür ve sanat etkinliklerini toplumun her kesimine ulaştırmayı önemsediklerini belirterek, 'Yaz akşamlarını sadece serinleten değil, aynı zamanda gönülleri de ısıtan etkinliklerle hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Türk Dünyası Millet Bahçemiz, artık sadece dinlenilen bir alan değil; kültürün, sanatın ve sosyal hayatın merkezi haline geldi. Açık Hava Sineması etkinliğimizle de Türk sinemasının unutulmaz eserlerini yeni nesillerle buluştururken, büyüklerimize de nostalji dolu anlar yaşatıyoruz. İlk gösterimimizi, Türk sinemasının değerli ismi Kadir İnanır'ın hafızalara kazınan 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle gerçekleştirerek usta sanatçımızı da saygıyla yad ettik. Yaz boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların büyük beğenisini kazanan Açık Hava Sineması etkinliği, yaz boyunca birbirinden değerli Türk filmleriyle Talaslıları Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde buluşturmaya devam edecek. Böylece Talas'ta yaz akşamları, kültür, sanat ve nostaljinin eşsiz atmosferiyle renklenecek.