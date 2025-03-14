Kayseri Talas Belediyesi’nin ilçede yatırım yapmak isteyenler için satışa sunduğu taşınmazlardan önemli miktarda gelir elde edildi. Mülkiyeti belediyeye ait 25 daire ve 3 tarla satışı ile 3 büfenin kiraya verilmesiyle yeni yatırımlar için toplam 93 milyon 692 bin liralık kaynak oluşturuldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleşen ihaleye yoğun bir katılım oldu.

İhalenin açılışında konuşan Başkan Yalçın, alana satana hayırlı olmasını dileyerek, “Allah ilçemize, şehrimize ve ülkemize daima huzur versin.” diye konuştu.

Daha sonra geçilen ihalede Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi No:84 adresi ile yine aynı mahalledeki Anayurt Caddesi Neslihan Apartmanı’nda yer alan değişik kat ve cephelerdeki toplam 25 dairenin satışı yapıldı. Açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede dairelerin tamamı alıcısını buldu.

Daha sonra Tomarza ilçesi İncili Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait 2 tarla ile Yamaçlı Mahallesindeki 1 tarlanın satışına geçildi. Yapılan ihalede 3 tarlanın da satışı tamamlandı.

MEVLANA’DAKİ DÜKKANLAR PAZARLIKTA

Bu ihalenin ardından Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi No: 84/A, 84/B, 84/C ve 84/D adreslerindeki dükkânlar satışa çıkarıldı. İstekli bulunmaması nedeniyle buradaki dükkanlar 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı.

BECEN’DEKİ DUBLEKS VİLLA DA PAZARLIKTA

Ardından devam eden ihalede Becen Mahallesi Ortanca Caddesi No:19/3-D Melikgazi adresindeki dubleks villanın satışına geçildi. Teklifler yeterli görülmeyince bu gayrimenkul de 15 gün süreyle pazarlığa kaldı.

Ayrıca Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi No: 10/1 Talas adresindeki büfe Zincidere ve Akçakaya mahallelerindeki 3 büfe 3 yıllığına kiraya verildi.

Taşınmazlardan elde edilen gelir, Talas Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.