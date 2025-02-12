Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın geleneksel hale gelen aylık muhtarlar toplantısında mahalle muhtarlarıyla buluştu. Yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek yeni projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Yalçın, ayrıca muhtarlara mahallelerinin kamusal alanlarına dikilmek üzere kestane fidanı hediye etti.KAYSERİ (İGFA) - Şubat ayı muhtarlar toplantısı Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Esma Hatun Sosyal Tesisi’nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Yalçın’ın yanı sıra Talas İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile birlikte mahalle muhtarları da katıldı.

Değerlendirme ve istişare toplantısında konuşan Başkan Yalçın, “Allah içimizdeki bu güler yüzü, muhabbeti almasın. Talas olarak imkânlarımız güzel. Hem emniyetimiz hem de jandarmamız işin her zaman başındalar. Biz de merkezi hükümetle ilgili irtibatı sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

KEPEZ-MENGÜCEK KAVŞAĞI MÜJDESİ

Başkan Yalçın, kırsal mahallelerin Malatya yoluna bağlandığı kavşakla ilgili gelişmeyi de açıklayarak, “Bu yıl Kepez ve Mengücek kavşağının ihale programının içinde olduğu bilgisi geldi. Şimdiden hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Kırsal mahallelerdeki internet alt yapısıyla da ilgili bilgiler veren Başkan Yalçın, “Kepez, Mengücek, Yazyurdu, Çevlik, Cebir, Sosun ve Yamaçlı’da internet alt yapı sorunu çözüldü” şeklinde konuştu.

48 NOKTADA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Başkan Yalçın, her toplantıda yazılan konuların takibinin yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Bin adet kestane fidanını KAYEMA’dan kırsal mahallelerimize dağıtmak üzere temin ettik. Talas’ta kentsel dönüşüm devam ediyor. 48 ayrı noktada çalışmalarımız var. Böyle bir devlet bulunmaz. Allah devletimize zeval vermesin. Hepimiz devlet adamıyız, devlet adına sorumluyuz. Bir adam bir otomobil alıp 40 yıl kullana sonra galeriye götürüp yenisiyle üstüne para vermeden değiştirmek istese deli derler. Şimdi durum aynı böyle. Adam evini müteahhide verip sıfır daire alıyor.”

MUHTARLARDAN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Toplantının sonunda Başkan Yalçın, muhtarlara kestane fidanı hediye etti. Görüşlerini bildiren Yazyurdu Mahalle Muhtarı Memiş Akbulut, “Mustafa Yalçın başkanıma kırsala verdiği hizmetlerden çok teşekkür ediyorum. İnşallah fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bereketli olsun” derken, Çömlekçi Mahalle Muhtarı Ali Şimşek de, “Bizim mahallemizde hasadını yaparken gördüğü kestane ağacını şimdi muhtarlara dağıtan başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.