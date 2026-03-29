Kayseri'nin öncü kadınlarından İlmiye Bergman'ın hayatını anlatan 'Kayseri'den İlk Türk Kadın Dağcı' belgeselinin ilk gösterimi, Talas Belediyesi ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, hem tarihî bir değerin yeniden hatırlanmasına hem de duygu dolu anların yaşanmasına sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Belgeselin yönetmeni Erol Mutlu, çalışmanın anlamına dikkat çekerek, 'Bu çalışma bizim için güzel bir çalışma oldu. Kayseri önemli bir değerini hatırlatmış olduk.' ifadelerini kullandı.

Kayseri Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara ise dernek olarak yürüttükleri çalışmalara değinerek, '2013 yılından bu yana ilçemizin tanıtımı ve kalkınması için özveriyle çalışıyoruz. Köklü gelenekleri yaşatmak en büyük önceliğimizdir. İlmiye Bergman'ın başarı öyküsünü anlatmak bizim için büyük bir onur kaynağı oldu.' dedi.

Erkara, belgeselin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sürecin Erol Mutlu'nun önerisiyle başladığını, Abdurrahman Aydemir'in destekleriyle tamamlandığını belirtti.

AİLESİNDEN DUYGUSAL TEŞEKKÜR

İlmiye Bergman'ın torunu Gazi Gazioğlu, belgeselin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, 'Emeği geçen herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Keşke kendisi de burada olup görebilseydi, çok onur duyardı.' sözleriyle duygularını paylaştı.

'1936'DAKİ CESARET BUGÜN BİLE İLHAM VERİYOR'

Kendisi de bir dağcı olan belgeselin sponsoru Abdurrahman Aydemir, İlmiye Bergman'ın başarısının büyüklüğüne dikkat çekerek, '1936 yılında Erciyes'e bir kadının tırmanması, bugün bile hayal edilmesi zor bir cesaret örneğidir. İlmiye Bergman bizlere ilham veren çok kıymetli bir miras bırakmıştır.' dedi.

BAŞKAN YALÇIN: 'ŞEHİRLER RUHLA YAŞAR'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında şehir kimliğinin önemine vurgu yaparak, 'Şehirleri şehir yapan binaları değil, bir maneviyatı ve ruhudur. Talas'a ve Kayseri'ye hizmet etmiş değerlerimizi unutmamak için bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Derneğimiz böyle bir adım attığında biz de destek verdik.' ifadelerini kullandı.

'BU DEĞERLER GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da programın anlamına dikkat çekerek, 'İlmiye hanımın cesareti bugün bile hayranlık uyandırıyor. Bu gibi değerlerimizi hem öğrenmemiz hem de gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bu belgesel beni çok duygulandırdı.' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar belgeseli ilgiyle izledi. Program, emeği geçenlere plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Talas Belediyesi, şehrin kültürel ve tarihî mirasını gün yüzüne çıkaran bu tür etkinliklerle, geçmişten geleceğe uzanan değerleri yaşatmaya devam ediyor.