Bursa Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Frankofon Film Festivali 'Bir Gün Bırakıp Gitmek' filminin gösterimiyle başladı. Fransızca dilinde çekilen filmlerin gösterildiği festival, Konak Kültürevi'nde 2 Nisan'a kadar sürecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde, Institut Français, Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve İsviçre büyükelçilikleri ile Alliance Française Bursa ve Türk-Fransız Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen Frankofon Film Festivali'nin açılışı Konak Kültürevi'nde gerçekleştirildi.

Açılışa, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Akın Uludağ, Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland, Fransız Kültür Ataşesi Valentin Rodriguez, Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Halil Akgül, Fransa Fahri Konsolosu Nuri Cem Erbak ve çok sayıda sinemasever katıldı.



KADIN HİKAYELERİ



Nilüfer Belediye Başkanı Akın Uludağ yaptığı konuşmada, festivalin kentin kültür sanat hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. 2 Nisan'a kadar Konak Kültürevi'nde devam edecek festivalin ana temasının kadın hikayeleri olduğunu dile getiren Uludağ, 'Fransızca konuşulan ülkelerden seçilmiş filmlerde güçlü kadın karakterleri izleyeceğiz. Onların dünyasına, farklı bakış açılarına şahit olacağız. Toplam 19 gösterimle sizlerle buluşacağız' diye konuştu.





9 UZUN 4 KISA METRAJ



Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland ise, festival kapsamında 9 uzun, 4 kısa metraj filmin gösterileceğini belirterek, birçoğunun Türkiye'de ilk kez izleyici ile buluşacak ödüllü filmler olduğunu söyledi.

Filmlerin neredeyse yarısının kadın yönetmenler tarafından çekildiğini anlatan Roulland, 'Hikayelerin büyük kısmı da kadın karakter etrafında şekilleniyor. Bu, Frankofoni'nin savunduğu diyalog, eşitlik ve açıklık değerlerine sadık kalınarak yapılmış bilinçli bir tercihtir' dedi.

Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Halil Akgül de, iki ülke arasındaki ortak değerlere dikkat çekti.