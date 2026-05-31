Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlikte konuşan Başkan Genç, bölgede ulaşım hizmetlerine ilişkin önemli bir müjde verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da Akçaabat ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bölgede ulaşım hizmetlerine ilişkin müjde verdi.

Başkan Genç, 'Kayabaşı ve Büyükoba güzergahlarını beton yol ile birbirine bağlayacağız. Sırt bölgemizden Kayabaşı'na kadar kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlayacağız' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat'ta çok sayıda mahallenin ortak kullandığı Mehmet Ağa'nın Çayırı'nda düzenlenen geleneksel Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlarla biraraya geldi.

Akçaabat Belediyesi'nin destekleriyle, Derecik, Fındıklı, Uçarsu, Cevizli, Yeşilyurt, Akören ve Uğurlu mahalle muhtarları öncülüğünde organize edilen şenliğe Başkan Genç'in yanı sıra Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ve binlerce vatandaş katıldı.

Başkan Genç, vatandaşların gösterdiği teveccüh ve desteğin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, 'Sizlerin teveccühünü kazanmak, sizlerden destek görmek bizler için büyük bir mutluluktur. Ancak bunun aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu da biliyorum. Bu sorumluluğun bilinciyle görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan başta Akçaabat Belediye Başkanımız olmak üzere bölgedeki tüm muhtarlarımıza, derneklerimize ve katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün burada sadece horon oynamak, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek için toplanmadık. Horon sadece bir eğlence değildir. Horon, birliğimizin ve beraberliğimizin sembolüdür. Omuz omuza vererek aynı halka içinde yer almak, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmektir' diye konuştu.

TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Genç, dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığına dikkat çekerek, 'Bugün dünyanın birçok bölgesinde savaşlar, çatışmalar ve büyük acılar yaşanıyor. Kuzeyimizde savaş var, güneyimizde insanlık dramları yaşanıyor, batımızda çeşitli tehditler bulunuyor. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, istikrarını koruyan güçlü bir ülke olarak dimdik ayakta durmaktadır. Bu duruşun devam etmesi için birliğimize ve beraberliğimize her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu birlikteliği bozmak isteyenler olabilir. Yüzyıllardır bu topraklarda gözü olanlar olmuştur. Ancak ecdadımız, şehitlerimiz ve gazilerimiz, kanlarıyla, canlarıyla buna fırsat vermemiştir. Bizler de onların emanetine sahip çıkacak, bu güzel vatanı aynı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

İşte bu nedenle bu buluşmalar çok kıymetlidir. Bir yandan hasret gideriyor, gurbetten gelen hemşehrilerimizle kucaklaşıyor, diğer yandan da birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz' dedi.

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Genç, vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını da belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Bizler belediye başkanı olarak sadece güzel sözler söylemek için burada değiliz. Sizlerin bizlerden beklentisi hizmettir. Akçaköy-Derecik vadimizdeki mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Özellikle yol konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ancak yapılacak daha çok işimiz var.

Geçtiğimiz yıl Büyükoba'dan aşağı mahallelerimize kadar verdiğimiz yol sözümüzü yerine getirdik. Kayabaşı ve Büyükoba güzergahlarını da beton yol ile birbirine bağlayacağız. Ancak hedefimiz bununla sınırlı değil. Buradan Kayabaşı'na kadar kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu hizmetleri yapmak bizim görevimizdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Akçaabat Belediye Başkanımızla el ele vererek bölgemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle, sizlerin verdiği güçle hem bu güzel buluşmaları gerçekleştirecek hem de hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Cenab-ı Allah bizlere daha nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.'

BAŞKAN GENÇ'E DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, 'Bu şenlik bizim kültürümüzün, geleneklerimizin önemli bir parçasıdır. Bugün Mehmet Ağa'nın Çayırı'nda bir araya gelerek hem hasret gideriyor hem de birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm dernek başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e de desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda oldu ve bu etkinliğin düzenlenmesine katkı sundu' dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Genç ve beraberindeki protokol üyeleri, horon halkasına katılarak vatandaşlarla birlikte horon oynadı.