Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın şehre kazandırdığı ve Talas Belediyesi klasikleri arasına giren Antika Pazarı’nın Mevlana Mahallesi pazar yerinde kurulacak olması heyecan oluşturdu.KAYSERİ (İGFA)- Daha geniş kitlelere ulaşmak adına olumlu bir adım atıldığına dikkat çeken antikacılar, “Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz. 5 yıl önce Kayseri’de hiç olmayan bir şeyi gerçekleştirdi ve Antika Pazarını kurdu. Harman Mahallesinde çok güzel işler yaptık, dostluklar kurduk. Geçtiğimiz Haziran ayı başında yine bir ilke imza atılarak Mevlana Mahallesi Pazar yerinde kurulan Antika Fuarıyla birlikte gördük ki insanlar buraya daha kolay ulaşıyor. O nedenle Antika Pazarı da buraya taşındı. Bize desteğini esirgemeyen TKayseri Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bilindiği üzere 5 yıl önce Harman Mahallesi’nin tarihi dokusu içerisinde başlayan Talas’ta Antika Günleri, yarından itibaren Mevlana Mahallesi pazar yerinde devam edecek.

Daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla alınan karar doğrultusunda antikacılar ve koleksiyonerler bundan sonra Mevlana Mahallesi Pazar yerinde tezgah açacak. Antika meraklıları da gün boyu burada saat, para, pul, tesbih, ev eşyası, halı, kilim vs. gibi sayısız antika eseri yerinde görme imkanı bulacak.