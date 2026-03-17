Kayseri Talas Belediyesi'nin Ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat etkinlikleri hafta sonu düzenlenen iki program ile son buldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve çok büyük ilgi gösterilen programlarda cumartesi akşamı Necmettin Ötün pazar günü ise Ömer Demirbağ sahne aldı.

BÜYÜLÜ SES NECMETTİN ÖTÜN

Hafta sonu oldukça geniş bir katılımla gerçekleşen programların ilkinde Cumartesi akşamı Necmettin Ötün sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ötün, büyülü sesiyle dinleyicilere çok farklı bir gece yaşattı.

Program boyunca sevilen ilahilerini seslendiren Ötün'e zaman zaman seyirciler de eşlik etti. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede vatandaşlar, sanatçının eserlerini ilgiyle dinledi.

Gecenin sonunda seyircilere hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Gönül pınarlarımızı bir kere daha coşturdu, kulağımızın pası açıldı. Allah sayılarını çok etsin. Ramazan Medeniyeti diye geliştirdiğimiz çok güzel bir gelenek oldu. Sadaka taşından tutun da çocukların tekne oruçlarına kadar alışkanlıklar ve yapılanmalar gelişti. Çok şükür bu yıl da sağlık ve sıhhatle tamamlayabildik. Allah nice güzel günlere kavuştursun' dedi.

PAZAR GECESİ ÖMER DEMİRBAĞ

Hafta sonunun ikinci gününde ise sahne Ömer Demirbağ'ındı. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa'nın da katıldığı programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şair, yazar ve akademisyen Ömer Demirbağ, dile getirdiği fikir ve düşüncelerle Ramazan'ın toplumumuzdaki önemine ve oluşturduğu manevi atmosfere dikkat çekti.

Programda insanın manevi dünyası, değerler ve edebiyatın gönül dünyasındaki yeri üzerine konuşan Demirbağ, katılımcılara anlamlı mesajlar verdi.

Program sonunda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın 'Sizleri böyle coşkulu ve cıvıl cıvıl görmek bizi gururlandırıyor, onurlandırıyor. Burada bulunan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki yıl yeniden bir arada oluruz' dedi.

VEKİL ÖZSOY'DAN BAŞKAN YALÇIN'A TEBRİK

AK Parti Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise 'Rabbim Ramazan Bayramına hepimizi ulaştırsın. Biz hocamı televizyonlarda seyrederek tanıdık. Bugün de burada canlı canlı dinleme imkanı bulduk. Mustafa Yalçın başkanımızı hem bu program için hem de Ramazan etkinlikleri için tebrik ediyorum. Az önce hocama da söyledim; inşallah Talas Belediyemizin davetiyle bir de divan edebiyatı sohbeti yapalım. Hocam gerçekten Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş bizim atalarımızın sanatı divan edebiyatı hususunda oldukça yetkin. İnşallah hocamızı yine Mustafa Yalçın başkanımızın organizasyonuyla Kayseri Üniversitesi'nde görelim' diye konuştu.

REKTÖR KARAMUSTAFA'DAN BAŞKAN YALÇIN VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa da böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, 'Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca çok güzel etkinlikler gerçekleştirdiler. Her program ayrı güzeldi, ilgi büyüktü. Biz de ev sahipliği yapmaktan mutlu olduk' şeklinde düşüncelerini dile getirdi.