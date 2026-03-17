İzmir Çiğli Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu ilçenin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. İlçe genelinde kurulan iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı aynı masa etrafında buluşturan Çiğli Belediyesi, Ramazan'ın bereketini ilçenin her mahallesine yayıyor.

İZMİR (İGFA) - Bu kapsamda 14 farklı noktada planlanan iftar programlarının 12'ncisi, Kadir Gecesi'nde Kasaplar Meydanı'nda gerçekleştirildi. Binlerce Çiğlilinin katıldığı iftarda, birlik ve beraberlik duygusu en yoğun haliyle yaşandı.

BAŞKAN YILDIZ'DAN 'EMEKLİLER LOKALİ' MÜJDESİ

İftar programına katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, vatandaşlarla tek tek sohbet etti, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Yıldız ayrıca, ilçede yakında açılacak olan Emekliler Lokali projesinin müjdesini de paylaştı.

YILDIZ: 'BU SOFRALAR DAİM OLSUN'

Kadir Gecesi'nin oldukça özel bir gece olduğunu belirten Başkan Yıldız, 'Ramazan ayının en özel ve en güzel gecesi olan Kadir Gecesi'nde iftarımızı hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Birlik ve beraberliğin en güçlü hissedildiği bu anlamlı gecede, ülkemizde dayanışmanın, kardeşliğin ve bu sofraların daim olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin dualarının kabul olmasını temenni ediyor, Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum.'