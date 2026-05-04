TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Evi, geleneksel yaşam kültürünü yaşatan önemli merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim şehrin köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, bu vizyonun önemli parçalarından biri olan Kayseri Evi, ziyaretçilerini Beştepeler Mesire Alanı'nda ağırlamaya devam ediyor.

Eski Kayseri kültürünün yeni nesillere aktarılması amacıyla dizayn edilen Kayseri Evi, tarihi yaşam biçimini tüm detaylarıyla günümüze taşıyor. Geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin kültürel birikimini yansıtan mekânda, geleneksel ev hayatı; odaların özgün şekilde tefriş edilmesi, maket figürler ve döneme ait unsurlarla ziyaretçilere sunuluyor. Oturma adabı, aile yaşamı ve yemek kültürü gibi toplumsal değerler, Kayseri Evi'nde canlandırılarak kültürel hafıza canlı tutuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve işletilen Kayseri Evi, belediyenin kültürel mirası koruma ve tanıtma faaliyetlerinin önemli bir ayağını oluştururken, Beştepeler Mesire Alanı'nın da dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren tesis, yıl boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet veriyor.

Öte yandan, TÜRKSOY tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kayseri, sahip olduğu kültürel değerleri uluslararası alanda tanıtmaya hazırlanırken, Kayseri Evi de bu vizyonu destekleyen önemli mekânlardan biri olarak dikkat çekiyor. Geleneksel yaşamın yalnızca anlatılmadığı, aynı zamanda deneyimlendiği Kayseri Evi, şehrin kültürel kimliğini güçlü şekilde yansıtarak ziyaretçilere geçmiş ile bugün arasında köprü kurma imkânı sunuyor.

Ziyaretçilere haftanın altı günü hizmet veren Kayseri Evi, pazartesi günleri kapalı olup, 09.00-17.00 saatleri arasında gezilebiliyor.