Kayseri Şeker, üretim gücünü yeni yatırımlarla büyütmeye ve faaliyet gösterdiği bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyor. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Türkeli beldesinde hayata geçirdiği taş ocağı yatırımı, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker, üretimden sanayiye, istihdamdan bölgesel kalkınmaya uzanan güçlü yatırım hamlesiyle büyümeye ve Türkiye'nin üretim gücüne katkı sunmaya devam ediyor. Çiftçisinden aldığı güçle yatırımlarını her geçen gün çeşitlendiren Kayseri Şeker; geleceği öngören, üretim kapasitesini artıran ve faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonomik değer oluşturan vizyonuyla önemli projeleri bir bir hayata geçiriyor. Yatırımlarıyla yalnızca kendi büyümesine değil, bölge ekonomilerinin gelişmesine ve istihdamın güçlenmesine de katkı sağlayan Kayseri Şeker, bu güçlü yatırım anlayışının yeni adresi olan Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Türkeli beldesinde taş ocağı yatırımını hizmete açtı.

Açılış törenine, Türkeli Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kalaba Jandarma Komutanı, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü Mesut Karabulut, birim müdürleri ve çok sayıda Kayseri Şeker çalışanı katıldı.

'Kayseri Şeker sadece şeker üretmiyor, bölgeye değer katıyor'

Türkeli Belediye Başkanı Mustafa Demir ise konuşmasında Kayseri Şeker'in bölgeye kazandırdığı yatırımın önemine dikkat çekerek, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetimine teşekkür etti. Kayseri Şeker'in yatırımlarıyla bölgenin geleceğine yönelik öngörülü bir yaklaşım ortaya koyduğunu belirten Demir, Türkeli'nde hayata geçirilen yatırımın bölge gençleri için önemli bir istihdam kapısı oluşturduğunu ifade etti. Kayseri Şeker'in bölgeye yönelik yeni yatırımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Demir, Başkan Hüseyin Akay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaların bölgenin ekonomik gelişimine değerli katkılar sunduğunu vurgularken bu dev yatırımın bölgenin ekonomik potansiyeline katkı sağlayacağını ve Türkeli'nin geleceğine önemli bir değer katacağını ifade etti.

'Kayseri Şeker'in Geleceğine ve Bölge Ekonomisine Stratejik Yatırım'

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkeli'nde hizmete sunulan kireçtaşı ocağının Kayseri Şeker açısından önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu belirtti. Kayseri Şeker'in geleceğe yönelik yatırım anlayışının bir göstergesi olarak nitelendirdiği yatırımın, şirketin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu kireçtaşının güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yatırımın yalnızca Kayseri Şeker'in ihtiyaçlarına yönelik olmadığını belirten Akay, tesiste üretilecek malzemelerin bölgedeki sanayi, altyapı ve üstyapı çalışmalarına da katkı sunacağını söyledi. Türkeli'nde gerçekleştirilen yatırımın bölge ekonomisine ve istihdama da değer kattığını vurgulayan Akay, Kayseri Şeker'in üretim ve yatırım gücüyle bölgenin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Akay, yatırımın hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Türkeli Belediye Başkanı Mustafa Demir'e, ilgili kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, kireçtaşı ocağının Kayseri Şeker ailesine ve bölgeye hayırlı, bereketli ve kazasız bir üretim dönemi getirmesini diledi.

Açılış töreni, kurban kesimi ve duaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle devam etti. Kayseri Şeker'in üretimden sanayiye uzanan güçlü ve vizyoner yatırım anlayışının yeni bir örneği olan Türkeli Taş Ocağı, bölge ekonomisine kazandıracağı hareketlilik ve oluşturacağı katma değerle önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Kayseri Şeker'in büyüme, istihdam ve sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği bu yatırım, Kayseri Şeker'in güçlü üretim altyapısını daha da ileriye taşıma ve geleceğe değer katma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Açılış töreninin ardından katılımcılara, yatırımın faaliyetleri yerinde tanıtılırken, taş ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlatma da davetlilere gösterildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen kontrollü patlatma, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.