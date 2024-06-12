Tokat Turhal’daki Kayseri Şeker Fabrikası’nın çevreye zarar veren atıkları Yeşilırmak havzasına dökmesi büyük tepki topluyor. Yetkililerin sessizliği eleştirilirken, çevreciler harekete geçilmesini istiyor.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Kayseri Şeker'e ait Turhal Şeker Fabrikası, çevreye zarar veren tehlikeli atıklarını Yeşilırmak havzasına dökerken görüntülendi.

Üretim öncesi ve sonrası çıkan bu atıkların, belirtilen 90 kilometre uzaklıktaki Artova ilçesindeki çimento fabrikasında yakılması gerekirken, fabrikaya yakın tarlalara dolgu malzemesi olarak kullanıldığı gözlemlendi. Bu durum, çevreye ve Yeşilırmak havzasına ciddi zararlar vermektedir.

1933 yılında kurulan Turhal Şeker Fabrikası, 2018 yılında özelleştirilerek Kayseri Şeker'e satıldı. Tokat ve çevresinde binlerce çiftçinin ürettiği şeker pancarını işleyen bu dev tesis, ekonomik katkılar sağlarken çevreye verdiği zararlar nedeniyle de gündeme geldi. Fabrikadan çıkan tehlikeli atıkların, belirlenen döküm alanlarının dışında, Yeşilırmak havzasındaki tarlalara dökülmesi büyük tepki topladı.

YETKİLİLERİN SESSİZLİĞİ TEPKİ ÇEKİYOR

Tokat Valiliği, Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, bu duruma sessiz kalmaya devam ediyor. Çevreciler, yetkililerin sessizliğini eleştirerek, Kayseri Şeker'in, nakliye maliyetlerini azaltmak adına atıklarını Yeşilırmak havzasına döktüğünü iddia ediyor.

Çevreciler, Kayseri Şeker'in atık yönetimi konusundaki sorumsuzluğunun, çevreye ve Yeşilırmak havzasına ciddi zararlar verdiğini belirterek, yetkililerin acilen harekete geçmesini talep ediyor.