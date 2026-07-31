Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'da Sanayi ve Teknoloji Projeleri İmza ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Projeleri İmza ve Toplu Açılış Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleştirildi.

Programda konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Sekreteri İhsan Bostancı, ajans olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde Konya'da bugüne kadar 1.472 projeye destek sağladıklarını belirterek, hayata geçen projelerin Konya'nın eğitiminden üretimine, teknolojik dönüşümünden tanıtım ve istihdamına kadar pek çok alanda önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, bölgesel kalkınma faaliyetlerini güçlendirmek adına her yıl Konya ve ilçelerinde nitelikli projelere katkı sunduklarını ifade ederek açılışını gerçekleştirecekleri ve protokolünü imzalayacakları projelerin Konya'ya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 'Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren her adımın ülkemizin rekabet gücünü artıracağına gönülden inanıyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak bu ekosistemi daha güçlendirmek ve ülkemizin teknoloji hedeflerine katkı sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, TÜBİTAK olarak Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi Konya'nın iki güzide üniversitesini önemli iki altyapıyla tanıştıracaklarını dile getirerek 'Bilim Merkezlerimizle, Deney Yap Atölyelerimizle ve her ilimize yaygınlaştırdığımız Milli Teknoloji Atölyelerimizle, bu heyecanı daha da çoğaltacağız. Bu mekanlarda çocuklarımız, gençlerimiz birbirlerinden ilham alacaklar, heyecanlarını, enerjilerini paylaşacaklar' diye konuştu.

'GÜÇLÜ ŞEHİRLER, ORTAK AKILLA, İŞ BİRLİĞİYLE VE AYNI HEDEFE BİRLİKTE YÜRÜYEN KURUMLARIN GAYRETİYLE YÜKSELİR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güçlü şehirlerin, ortak akılla, iş birliğiyle ve aynı hedefe birlikte yürüyen kurumların gayretiyle yükseleceğini belirterek, 'Bugün bir taraftan emekle tamamlanan 12 önemli projeyi şehrimizin hizmetine sunarken, diğer taraftan 33 yeni projenin ilk adımını atıyoruz. Bu bakımdan, programımızın en kıymetli yönlerinden biri de kamu kurumlarımızı, üniversitelerimizi, yerel yönetimlerimizi, sanayi kuruluşlarımızı, meslek odalarımızı ve üreticilerimizi ortak bir hedef etrafında buluşturmasıdır' dedi.

'DAHA GÜÇLÜ BİR KONYA ADINA SON DERECE ÖNEMLİ BİR ADIM'

Başkan Altay, şöyle devam etti: 'Bugün açılışı yapılacak ve imzaları atılacak çalışmalar; üreten, istihdam sağlayan, yerel değerlerini koruyan ve geleceğe güvenle bakan daha güçlü bir Konya adına son derece önemli bir adım olacaktır. Açılışını gerçekleştireceğimiz projeler arasında; Büyükşehir Belediyesi olarak; SOGEP, MEVKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ortaklaşa yürüttüğümüz 'Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası Projesi' de bulunuyor. Proje kapsamında Beyşehir, Kadınhanı, Derbent ve Cihanbeyli'deki üretici yapılarımızı eğitim, makine-teçhizat, dijital pazarlama ve e-ticaret destekleriyle güçlendirdik. Kadınhanı'nda kaşar peyniri, Derbent'te fasulye, Cihanbeyli'de ise gömeç ekmeği üretimi için yeni makine ve ekipmanlar kazandırdık. Böylece coğrafi işaretli lezzetlerimizi yalnızca korumakla kalmadık; üreticimizin emeğini daha görünür, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir ekonomik değere dönüştürdük.'

Başkan Altay, açılışı gerçekleştirilen tesislerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, 'Tüm bu projelerin Konya'mıza kazandırılmasına öncülük eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Yine Sayın Valimize; Bakanlığımızın kıymetli yöneticilerine, TÜBİTAK Başkanlığımıza, KOP Bölge Kalkınma İdaremize, Mevlana Kalkınma Ajansımıza, Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitemize, İnnoPark'a, il ve ilçe tarım müdürlüklerimize, belediyelerimize, oda ve kooperatiflerimize, sanayicilerimize ve emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum' değerlendirmesini yaptı.

BÖLGEMİZİN ÜRETİM GÜCÜNE GÜÇ KATACAK PROJELER KONYA'MIZIN MÜREFFEH GELECEĞİNE ATILMIŞ SON DERECE KIYMETLİ ADIMLARDIR'

Konya Valisi İbrahim Akın, 'Konya'mız köklü mirası, üretim azmi ve çeşitli projeleriyle kalkınma meşalesini her geçen gün daha da yukarıya taşımaktadır. İşte bu güçlü vizyonun tezahürü olarak KOP İdaremiz ve MEVKA'mız koordinasyonunda tarımdan sanayiye, sosyal gelişmeden kültürel mirasın ihyasına ve teknolojiye kadar geniş bir alanda hazırlanan yatırımları birlikte hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin üretim gücüne güç katacak, kırsaldaki çiftçimizin toprağını ve suyunu bereketlendirecek, kadınlarımızı ve gençlerimizi istihdama kazandıracak bu projeler Konya'mızın müreffeh geleceğine atılmış son derece kıymetli adımlardır' diye konuştu.

BAKAN KACIR KONYA'YA YENİ ESERLER KAZANDIRMANIN HEYECANINI YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Selçuklu'nun başkenti, Mevlâna Hazretleri'nin gönül pınarı; sanayinin, tarımın, ticaretin, ilmin ve irfanın şehri Konya'ya yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Hamlesinin genç ve dinamik nüfusun geleceğe başarılı şekilde hazırlanarak gerçekleştirebileceğini aktaran Bakan Kacır, 'Bu anlayışla, Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte 26 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Konya Bilim Merkezi'ni şehrimize kazandırmıştık. Tematik sergileri, laboratuvarları, planetaryumu, gözlem kulesi ve bilim atölyeleriyle merkezimizde çocuklarımızın ve gençlerimizin merak duygusunu besliyor, onları bilimin heyecanıyla buluşturuyoruz. Bugüne dek 6,6 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkezimiz, bilimi toplumun tüm kesimleri için erişilebilir hâle getiren örnek bir eser olarak hizmet veriyor' açıklamasını yaptı.

BAKAN KACIR'DAN KONYA SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİR ARAŞTIRMA VE İNOVASYON MERKEZİ MÜJDESİ

TÜBİTAK eliyle Konya'ya Sürdürülebilir Şehir Araştırma ve İnovasyon Merkezi kazandıracaklarının müjdesini de veren Bakan Kacır, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bu merkezle, TÜBİTAK enstitülerimizde ve desteklediğimiz Ar-Ge projelerinde geliştirilen teknolojileri şehrimizin ihtiyaçlarıyla doğrudan buluşturacağız. Yenilikçi çözümleri gerçek yaşam koşullarında test edecek, doğrulayacak ve farklı şehirlerde uygulanabilecek ölçeklenebilir modellere dönüştüreceğiz. Üniversitelerimizi, yerel yönetimlerimizi, sanayicilerimizi ve teknoloji girişimlerimizi aynı hedef etrafında buluşturacak bu yapı; ilimiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemi aktörlerinin TÜBİTAK desteklerine ve uluslararası fonlara erişimini kolaylaştıracak. Sürdürülebilir, dirençli ve akıllı şehirler vizyonumuza ivme kazandıracak bu merkezi en kısa sürede özellikle Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte şehrimizin hizmetine sunacağız. Ümit ediyorum ki bu ilk adım, diğer şehirlerimizde yine TÜBİTAK'la birlikte atacağımız adımların da öncüsü, ilham kaynağı olacak. İlk adım için Konya'yı tercih ettik çünkü Konya'da çok güçlü bir yerel yönetim kapasitesi var. Çok güçlü üniversitelerimiz, çok güçlü sanayi kuruluşlarımız, çok başarılı teknoloji girişimlerimiz var. İnşallah el birliğiyle akıllı şehir teknolojileri ve yeşil teknoloji alanlarında önemli projeler Konya'da filizlenecek, doğacak ve küresel ölçeğe taşınacak diye ümit ediyoruz. Vefasıyla, kadim kültürüyle, eşsiz tarihiyle göz bebeği şehrimizi daha büyütecek hamleleri de kararlılıkla hayata geçireceğiz. Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembol şehri Konya, Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve imzalarını attığımız yatırımlarımızın Konya'ya, Konyalılara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.'

Konuşmaların ardından tarımsal üretimden hayvancılığa, su ve enerji verimliliğinden savunma sanayiine, gastronomiden geleneksel el sanatlarına ve kadın istihdamına kadar 12 projenin açılışı yapılarak, hayata geçirilecek 33 projenin de imzaları atıldı.

Açılışı yapılan projeler arasında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), MEVKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ile ortaklaşa yürüttüğü 'Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası Projesi' de bulunuyor.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, belediye başkanları, rektörler, oda başkanları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler de yer aldı.