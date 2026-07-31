Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla kent genelinde zararlılarla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın 17 ilçesinde yıl boyunca yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında sivrisinek, karasinek, kene, kemirgen, hamamböceği ve diğer zararlılara karşı periyodik ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, meydanlar ve kamusal açık alanlarda düzenli ilaçlama yaparken; rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri ve zararlıların üreme alanlarında da kaynağında mücadele yürütüyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, çevreye duyarlı ilaçlar kullanılıyor.

Kene Popülasyonuna Karşı Düzenli Mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Sağlık Teknikeri Murat Eldeş, kent genelinde yürütülen çalışmaların yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda sürdüğünü belirterek, '17 ilçemizde larvasit, rezidüel uygulamalar ve sokak ilaçlamaları periyodik olarak devam ediyor. Bunun yanında kene popülasyonunun artışını önlemek amacıyla park ve yeşil alanlarda da düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yeşil alanlarda daha güvenli ve konforlu vakit geçirmesini sağlamak. Çalışmalarımız yıl boyunca aralıksız sürecek' dedi.

Zararlılar Kaynağında Kontrol Altına Alınıyor

Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü Saha Sorumlusu Alperen Uslu ise mücadelede önleyici çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Larvasit ve açık alan uygulamalarımızın yanı sıra kemirgen ve hamamböceklerine yönelik mücadelemiz de devam ediyor. Rögarlar, çöp konteynerleri ve kamusal alanlarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, çevreye duyarlı ilaçlar kullanıyoruz. Zararlıların üreme ve barınma alanlarını kaynağında kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada düzenli olarak görev yapıyor' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Çalışmalara Teşekkür

Kent merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlar da yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını dile getirdi. Uzun yıllardır bölgede esnaflık yaptıklarını belirten vatandaşlar, düzenli ilaçlama sayesinde fare, böcek ve sivrisinek gibi zararlılarda önemli ölçüde azalma yaşandığını ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik vektörlerle mücadele çalışmalarını 17 ilçenin tamamında planlı ve periyodik şekilde sürdürerek daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarına devam edecek.