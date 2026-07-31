Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek üzere Konya'dan 6 araç ve 13 personelin bölgeye gönderildiğini belirterek, tüm Antalya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Karatay ve Selçuklu belediyelerinin destek ekipleri Antalya'da meydana gelen orman yangınlarına destek amacıyla bölgeye gitti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınını büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, 'Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla, Afet Koordinasyon Merkezimiz koordinesinde 6 araç ve 13 personelimizi bölgeye uğurladık. Ciğerlerimizi yakan yangının bir an önce kontrol altına alınarak daha fazla alanın zarar görmemesi ve insanlarımızın en az şekilde etkilenmesi en büyük temennimizidir. Tüm Antalya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun' ifadelerini kullandı.