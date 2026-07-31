Erikli Çevre ve Güçbirliği Derneği (ERÇED), bölgenin öncelikli ihtiyaçlarını ve vatandaşların taleplerini doğrudan öğrenmek amacıyla kapsamlı bir anket çalışması başlattı. Çalışma kapsamında hem Erikli merkezinde kurulan stantta yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor hem de sosyal medya üzerinden dijital katılım sağlanıyor.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası

ERÇED Başkanı Av. Baturay Ulu, anket çalışmasının temel amacının Erikli'de yaşayanlar ile yaz aylarını bölgede geçiren vatandaşların görüşlerini doğrudan almak olduğunu belirtti.

Ulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Erikli'de yaşayan, yazlarını burada geçiren komşularımızın ve esnafımızın beklentilerini, karşılaştıkları öncelikli konuları birinci ağızdan dinlemek istedik. Bu amaçla Erikli çarşıda açtığımız standımızda yurttaşlarla yüz yüze görüşüyor ve ankete katılımlarını sağlıyoruz. Standa uğrama imkânı bulamayanlar için Facebook grubumuz ve diğer sosyal medya hesaplarımız üzerinden online anketimizi erişime açtık.'

Anketten elde edilecek verilerin, bölgenin sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturacağını vurgulayan Ulu, halkın sürece aktif katılımını önemsediklerini söyledi.

'Amacımız, sorunların tespiti ve çözümü sürecine halkın katılımını artırmak, ortaya çıkacak yapıcı fikir ve talepleri derleyerek ilgili kurumlarla paylaşmak ve Erikli'nin gelişimine katkı sunmaktır. Erikli'ye değer veren herkesi standımıza uğramaya veya dijital anketimize katılarak görüşlerini paylaşmaya davet ediyoruz.' dedi.

Dernek yetkilileri, anket standının önümüzdeki günlerde de hizmet vermeye devam edeceğini, saha çalışması ve dijital katılım sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.