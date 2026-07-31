Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarını sahada takip eden Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, uygulamanın geldiği son aşamayı yerinde değerlendirdi. Çalışma programı, asfalt serimi ve devam eden imalatlar hakkında teknik ekiplerden bilgi alan Baraçlı, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) devam eden üstyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumuna ilişkin teknik ekiplerden bilgi alan Baraçlı, güzergahta yer alan yaya üst geçidinde de incelemelerde bulundu. Üst geçitte bakım ihtiyacı bulunan bölümlerin yenilenmesi için ilgili birimlere talimat veren Baraçlı, yol yenileme çalışmalarıyla birlikte üst geçidin de daha güvenli ve modern hale getirilmesini istedi.

ÜST GEÇİT İÇİN YENİLEME TALİMATI

İncelemeleri sırasında güzergâh üzerindeki yaya üst geçidini gezen Genel Sekreter Baraçlı, üst geçitte bakım ve onarım gerektiren noktaları yerinde tespit etti. Vatandaşların üst geçidi daha güvenli ve konforlu kullanabilmesi amacıyla ilgili daire başkanlıklarına gerekli bakım ve onarım çalışmalarının başlatılması talimatını veren Baraçlı, yol yenileme çalışmasının çevresindeki diğer ulaşım unsurlarıyla birlikte değerlendirilmesini istedi.

45 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

Santral Rampası'ndaki üstyapı yenileme çalışmaları 45 personel, 14 iş makinesi ve 15 kamyonla aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında eski asfalt trimer kazısıyla kaldırılırken, binder asfalt serimi etaplar halinde devam ediyor. Yaklaşık 3 bin 500 metrelik güzergâhta yürütülen çalışmaların ilk etabında Devlet Hastanesi Işıklı Kavşağı ile Topçular Camii arasındaki bölümde binder asfalt serimi tamamlandı.