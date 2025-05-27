Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi programları dolayısıyla kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a, yapımı tamamlanan Mutfak Sanatları Merkezi’ni gezdirerek hem merkezi, hem de Kayseri mutfağını tanıttı.KAYSERİ (İGFA) - Zenginlikler şehri kadim kent Kayseri’nin bu birikimden kaynaklanan geniş gastronomi özelliklerini tanıtmaya ve şehri de anlatmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu doğrultudaki önemli projelerden olan Mutfak Sanatları Merkezi’ni gerek kent içindeki ziyaretçilerine, gerekse kent dışından şehre gelen konuklarına anlatarak tanıtmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerini Kayseri’den başlatmak üzere kente gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ı Mutfak Sanatları Merkezi’ne davet eden Başkan Büyükkılıç, burada Kayseri mutfağını, kültürünü ve merkezin özelliklerini anlattı.

Bakan Işıkhan’dan Avrupa’da Bulunmayan Hizmetler Dolayısıyla Büyükkılıç’a Teşekkür

İlgi ile ziyaret ettiği Mutfak Sanatları Merkezi’nden etkilendiğini dile getiren Bakan Işıkhan, böylesine hizmetlerin Avrupa’da bulunmadığına işaret ederek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Mutfak Sanatları Merkezi ve Kayseri yemek kültürüne dair sunumları ilgi ile inceleyen Bakan Işıkhan’ın ziyaretine, Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ile kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri de eşlik etti.

Bakan Işıkhan, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki ziyaretçiler, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.