Düzce Kaynaşlı’da D-100 karayolunda bulunan yavru karaca, duyarlı vatandaşlar ve polis ekiplerinin iş birliğiyle kurtarıldı. Yavru, doğal yaşamına dönmesi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, D-100 karayolu kenarında annesinden ayrı düştüğü düşünülen bir yavru karaca vatandaşlar tarafından fark edildi.

Yoğun trafik nedeniyle tehlike altında olan yavru, duyarlı vatandaşlar tarafından güvenli bir şekilde alınarak polis ekiplerine teslim edildi.

Polis, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirerek yavru karacanın doğal yaşamına geri dönmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını sağladı.

Operasyon, vatandaş ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle yavru karacanın hayatını kurtardı.