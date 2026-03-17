Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin yaşlı bireylerin gönlüne dokunan hizmeti İkinci Bahar Evleri, Ramazan ayında da kapılarını açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'de farklı mahallelerde bulunan İkinci Bahar Evleri, yaşlı bireylerin sosyalleşmelerini ve keyifle vakit geçirmelerini sağlayan yuva sıcaklığı sunuyor.

Vatandaşın memnuniyetini göz önünde bulundurarak nitelikli hizmetleri ilçeyle buluşturan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Yaşlılarımız bizim kıymetlilerimiz. Melikgazi Belediyesi olarak 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizle yaşlılarımızın da yanında yer alıyoruz. İlçe genelinde bulan İkinci Bahar Evlerimiz ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezlerimizde yaşlılarımız sosyalleşebiliyor; keyifli vakit geçirebiliyorlar. Ramazan ayı boyunca da aynı şekilde hizmete devam eden tesislerimiz yaşlılarımıza nefes alabilme, sosyalleşebilme imkanı sağlıyor' dedi.