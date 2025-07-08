Kayseri Melikgazi Belediyesi İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni asfalt ve parke serim çalışmalarına devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasını hedeflediklerini, program dahilinde bozulan yolları da yenilediklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ulaşım, bir şehrin can damarıdır. Biz de ilçemizin her noktasına güvenli ve kaliteli yollar kazandırmak, ilçemizin ulaşım altyapısını daha da geliştirmek için yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda İldem Cumhuriyet Mahallesi, Güneş 1. Sokak'ta asfalt çalışması yapıyoruz. Yolun asfaltından sonra hem yaya yolları hem de otoparkları da yapılmış olacak.

İldem Bölgemizin birçok yerinde hem parke hem de yeni yol çalışması yapacağız. Asfalt çalışmalarıyla birlikte hem sürücüler hem yayalar için daha güvenli bir yol ağı oluşuyor. Alt yapısıyla üst yapısıyla daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan yol taleplerini karşılıksız bırakmıyor program dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla hem trafik akışı rahatlıyor hem de mahalle sakinlerinin günlük hayatı kolaylaşıyor. Diğer mahallelerde de yeni yol yapımı, yol bakım ve onarım çalışmaları devam edecek. Yeni yollarımız ilçemize ve İldem bölgesine hayırlı olsun." dedi.