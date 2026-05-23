Teknoloji ve inovasyon alanında üretim yapan gençlere destek vermeye devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, üniversite öğrencilerinin teknoloji projelerini hayata geçirebilmeleri amacıyla toplam 5 milyon TL'lik proje desteği sağlayacak.

KAYSERİ (İGFA) - Gençlerin teknoloji üretiminde daha aktif rol almasını önemsediklerini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak gençlerin elinden tutmak, onlara her türlü desteği vermek için birçok desteği hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin fikirlerini projeye dönüştürmelerini ve ülkemizi teknoloji alanında daha ileriye taşımalarını istiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak geçmiş yıllarda TEKNOFEST'e katılan ekiplerimize önemli destekler sağladık.

Destek verdiğimiz projelerle birincilik ve ödüller kazandık. Bu yıl da üniversite öğrencilerimizin yenilikçi projelerine güçlü destek sunacağız. Başvurular 22 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olup, son başvuru tarihi ise 15 Haziran 2026. Katılmak isteyenler, başvuru şartlarına ve başvuru formuna melikgazi.bel.tr/teknofest adresi üzerinden ulaşabilir. Melikgazi Belediyesi olarak, gençlerin teknoloji odaklı çalışmalarına katkı sunarak geleceğin mühendislerini, yazılımcılarını ve girişimcilerini desteklemeye devam edeceğiz.' dedi.