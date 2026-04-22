İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Egemenlik Festivali'nin ilk günü Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşti. Festivale katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, çocuklarla birlikte bayram coşkusunu paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen festivalin ilk günü, Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen Egemenlik Festivali'nde DJ performansıyla başlayan program, çocuk atölyeleri, oyunlar ve yarışmalarla gün boyu devam etti.

Sihirbaz gösterisi ve 'Limon Abla' etkinliği miniklerden büyük ilgi görürken, karaoke, palyaço ve balon gösterileri alanda eğlenceli anlar yaşattı. Etkinlikler kapsamında ayrıca seramik atölyesi, taş boyama, kitap ve çanta boyama aktiviteleri düzenlenirken, çocuklar oyun parkurlarında keyifli vakit geçirdi.

Dilek ağacına dileklerini asan çocuklar, bayramın anlamına uygun unutulmaz anlar yaşadı. Gün boyunca dağıtılan ikramlıklar da etkinliğe katılan vatandaşlara sunuldu.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da etkinliklere katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Festivalin ilk günü, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle tamamlanırken, Bakırköy'de 23 Nisan coşkusu renkli etkinliklerle kutlanmaya devam etti.

'YÜREKTEN KUTLUYORUM'

Egemenlik Festivali'nde konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet egemenliğinin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en büyük bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, yarınlarımızı inşa edecek olan evlatlarımıza duyulan güvenin en güçlü ifadesidir. Bakırköy'de çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum' dedi.