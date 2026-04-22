BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yayımladığı kutlama mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığına ve çocukların Türkiye'nin geleceğindeki önemine dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirten Başkan Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine bizzat sahip çıktığı, iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır.

Esarete karşı boyun eğmeyen aziz milletimiz, bu tarihte kendi geleceğini yine kendi azim ve kararlılığıyla kurtaracağını tüm dünyaya kanıtlamıştır.

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli egemenliğimizin tescili olmasının yanı sıra yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza duyulan inancın da en güçlü ifadesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan etmesi, geleceği onların ellerinde yükselteceğimize olan sarsılmaz güvenin bir göstergesidir.

Evlatlarımızın bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında elde edeceği başarılar, ülkemizi ve Yenişehir'imizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Bizler Yenişehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın daha güçlü, daha huzurlu ve daha modern bir kentte yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onların yüzündeki bir tebessüm, bizim için en büyük hizmet motivasyonudur.

Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Tüm dünya çocuklarının ve hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.'