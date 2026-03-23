Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak yerinde kentsel dönüşümde öncü ve referans belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'nde 20 blok ve 838 daireden oluşan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutlarının hızla yükseldiğini hatırlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'nin yaşam kalitesini yükseltmek, daha modern, daha yaşanabilir bir ilçe için kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Kentsel dönüşümle ilgili çok büyük projeleri hayata geçirdik. Anbar, Battalgazi, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt, Altınoluk, Çorakçılar Mahallesi, Köşk Mahallesi gibi mahallelerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Yeni projelerimiz üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Kentsel dönüşüm, geleceğe bırakacağımız en büyük mirastır anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizde okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlara ulaşmış bir mahalle kurmayı hedefliyoruz.

Kazım Karabekir Mahallemiz yapmış olduğumuz projelerimiz ile beraber hem gelişiyor hem de değişiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla sadece konutları yenilemiyor, aynı zamanda yaşam alanlarının modernleştirilmesini ve şehir estetiğinin artırılmasını da amaçlıyoruz. Kentsel dönüşümle birlikte dönüşüme giren mahallelerimizde fiziki ve sosyal doku da iyileşiyor. Yeni projelerimizle de vatandaşlarımızı rahat ettirmek, yüzlerini güldürmek için uğraşıyoruz. Kazım Karabekir Mahalle'mizde 20 blok ve 838 daireden oluşan 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutlarımız neredeyse tamamlanmak üzere. İnşallah blokları tamamlayıp kısa sürede teslim etmek istiyoruz. Melikgazi'miz depreme ve afetlere karşı çok daha dirençli bir ilçe olarak yoluna devam edecek. Rabbim kazasız belasız binaları yapıp bitirmeyi nasip etsin.' dedi.