Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, cazibe merkezi Kayseri'nin yatırım, turizm, kültür ve spor alanlarında yükselen vizyonuna dikkat çekerken, Gürlek ise Kayseri'yi ekonominin lokomotifi olarak nitelendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Gürlek'i başkanlık girişinde çiçeklerle karşılayan Başkan Büyükkılıç, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte makama geçti.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin Türkiye'nin önemli cazibe merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şehrin birlik ve beraberlik içerisinde gelişimini sürdürdüğünü ifade etti. Büyükkılıç, 'Kayseri, bir cazibe merkezidir. Birliğin, beraberliğin olduğu güvenli bir liman şehridir' dedi.

Kayseri'nin yatırım, eğitim, sanayi, turizm ve kültürel mirasıyla öne çıktığını belirten Büyükkılıç, son yıllarda elde edilen uluslararası ünvanların da şehrin vizyonunu güçlendirdiğini kaydetti. Büyükkılıç, 'Kayseri; güvenli yapısı, güçlü ekonomik altyapısı, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan kültürel kimliği ve yükselen turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanları da şehrimizin uluslararası alandaki değerini artırıyor' diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Kayseri'nin ticareti ve sanayisiyle ön plana çıktığına işaret ederek, 'Kayseri, kültürün, ticaretin, ilmin, gastronominin merkezi. İnşallah günden güne de ön plana çıkıyor ticaretiyle, sanayisiyle, dünyada tanınırlığıyla. Sizde de Kapadokya gibi balon uçuşları başladı, Erciyes'imiz var' dedi.

'Yatırımdan Yatırıma, Hizmetten Hizmete Koşuyoruz'

Bakan Gürlek, dünyanın en iyi 25 kayak tesisi arasında yer alan Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili Başkan Büyükkılıç'tan bilgi aldı. Büyükkılıç, Erciyes'in 2025-2026 kış sezonunda yaklaşık 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladığını ifade ederek, 'En bereketli dönemi yaşadık. 20'nin üzerinde otel var yukarda. Sizin de vurguladığınız gibi Kapadokya ile destinasyon oluşturduk. Sağlık turizmi ön planda. İyi bir noktadayız, çok şükür yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz' diye konuştu.

Gürlek ise Kayseri'yi ekonominin lokomotifi olarak nitelendirerek, misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür edip, Kayserililere selam ve sevgilerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Ziyarette Adalet Bakanı Akın Gürlek'e; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ile S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, yargı mensupları ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.