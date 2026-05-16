Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, akşam saatlerine doğru Marmara'nın güneybatısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı bildirilirken, rüzgarın batı bölgelerde güneyli, doğu bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akşam saatlerine doğru Marmara'nın güneybatısında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi ile beraberinde yağış getirmesi bekleniyor.