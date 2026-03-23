Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, Edirne-Keşan karayolu üzerinde terör örgütü üyelerine ve göçmen kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne-Keşan yolu üzerinde durdurulan iki araçta yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 6 FETÖ üyesi ve onlara aracılık eden 2 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı.

Keşan Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart 2026 Salı günü saat 19.20 sıralarında başarılı bir operasyona imza attı. Takibe alınan iki araç, Edirne-Keşan karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında güvenli bir şekilde durduruldu.

8 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Araçlarda yapılan kimlik kontrollerinde, içeride bulunan 8 kişiden 6'sının 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan kaydının olduğu, diğer 2 şahsın ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan; B.A., Z.S., H.G., A.G. ve G.G. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. M.A. isimli şahıs, adli kontrol (ev hapsi) şartıyla serbest bırakıldı. Organizatörler Araç şoförleri T.D. ve H.E. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan başlatılan tahkikat neticesinde, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.