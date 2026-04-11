Kayseri Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 13 adet villa arsası, 1 adet ticaret arsası ve 1 adet akaryakıt istasyonu arsasını yüzde 20 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile 14 Nisan Salı günü düzenlenecek ihale ile satışa sunacak

KAYSERİ (İGFA) - Yapılan yatırımlarla Kayseri'nin her geçen gün değerlendiğini ifade eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Şehrimize yatırım yapan herkes kazançlı çıkacaktır' dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gerçekleştirdikleri her projede Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, ihale gelirlerinin de bu doğrultuda değerlendirileceğini ifade etti.

İhalenin yatırım açısından büyük bir avantaj sağladığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'İhalelerden elde ettiğimiz gelir, şehrin yaşam standartlarını daha da yükseltmek için kullanılacak. Kayseri'mizin gelişimi ve modernleşmesi adına önemli yatırımlara imza atmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir Kayseri oluşturma gayretindeyiz. Hemşehrilerimize hem de taşınmazları satın alacak vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.

Kocasinan ilçesinde çeşitli mahallelerde bulunan arsalar ihale ile satışa sunuluyor. Satışa çıkarılan arsalar, Osmangazi Mahallesi'nde 1 adet villa arsası, Generalemir Mahallesi'nde 6 adet villa arsası ile 2 adet villa sitesi arsası, Ziyagökalp Mahallesi'nde 1 adet konut arsası, Şeker Mahallesi'nde 2 adet villa arsası ile 1 adet konut arsası ve ticaret arsası, Mithatpaşa Mahallesi'nde 1 adet akaryakıt istasyonu arsasıdır. İhaleyle %20 peşin, 12 ay taksit imkânıyla satışa sunuluyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihalelerle ilgili şartname ve eklerini Gelirler Müdürlüğü'nden temin edebileceği, ayrıca 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabileceği kaydedildi.