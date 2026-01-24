Kayseri Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için sıcak bir yuva oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik duyarlı çalışmalarının uzun yıllardır artarak devam ettiğine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Sevgiyle inşa ettik, sokak hayvanları için sıcak bir yuva kurduk.' dedi.

Tesisin sadece Kayseri'ye değil, Türkiye'ye de örnek bir model olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Belediyecilik hizmetlerinde her zaman en iyisini hedefliyoruz. Sadece bugünü değil, geleceğin Kayseri'sini inşa ediyoruz. Bu modern merkezle sokak hayvanı sorununa kalıcı, insani ve profesyonel bir çözüm sunuyoruz. 2017 yılında Türkiye'ye ilham veren 'Küçük Dostlar Ambulansı' ve 'Kedi Kasabası' projelerimizle bir yolculuğa çıkmıştık. Bugün ise bu yolculuğu devasa bir rehabilitasyon merkeziyle taçlandırıyoruz. Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarıyla iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak için titizlikle çalışıyoruz. Tesisi tasarlarken onların tüm ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar düşündük. Burası sokak hayvanları için güvenli, özgürlük ve sağlık alanıdır. Bin 500 metrekarelik doğal yaşam alanımızda hayvanlarımız toprakla buluşuyor ve özgürce oyun oynuyor. Türkiye genelinde örnek gösterilen bu tesis, merhametin mimariyle buluşmuş hâlidir.' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN MODERN VE TAM TEŞEKKÜLLÜ YAŞAM KOMPLEKSİ KAPILARINI AÇTI!

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alana yayılan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, resmî açılış öncesinde kapılarını sokaktaki misafirlerine açtı. Soğuk kış günlerinin etkisini artırdığı bugünlerde, yaklaşık 25 bin metrekarelik alan üzerine kurulan modern tesis, şimdiden 232 cana sıcak bir yuva oldu. Resmî açılışı ilerleyen günlerde yapılacak olan tesis; doğal yaşam alanları, modern barınma üniteleri ve donanımlı sağlık hizmetleriyle sokak hayvanlarına adeta beş yıldızlı otel konforu sunuyor. Modern klinikler, tam donanımlı veteriner hizmetleri ve rehabilitasyon alanlarıyla dikkat çeken tesiste; tedavi, bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerinin tamamı profesyonel bir anlayışla yürütülecek.