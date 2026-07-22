Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan Dudayev Parkı'nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan'ın eski parklarından biri olan Dudayev Parkı'nın, modern donatılar ve yeni kullanım alanlarıyla baştan aşağı yenileneceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanının Kocasinan'a kazandırılacağını söyledi.

Kocasinan'ın her bölgesinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Dudayev Parkı, yenilenen oyun grupları, modern dinlenme alanları, estetik peyzaj düzenlemeleri ve konforlu kullanım alanlarıyla hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği güzel bir yaşam alanına dönüşecek.' diye konuştu.

'KOCASİNAN'A DAHA FAZLA YEŞİL ALAN KAZANDIRIYORUZ'

Kocasinan'da yeşil alan çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, yeni park yatırımlarının yanı sıra mevcut parkların da yenilenmesine devam ettiklerine değinerek, 'Bir yandan yeni imara açılan bölgelerimizde yeni parklar inşa ederken, diğer yandan kamulaştırma çalışmalarıyla ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz' dedi.