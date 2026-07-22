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Arnavutköy’de Her Mahalleye Semt Konağı İçin İlk Temeller Atıldı

Özellikle zamanla yıpranan yol yüzeyinin yenilenmesiyle birlikte sürüş konforunun artırılması, yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve mahalle içi ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar boyunca iş makineleri ve teknik personel koordineli şekilde görev yaparken, sürecin en kısa sürede tamamlanarak sokağın modern ve güvenli bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.

İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta devam ediyor.

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