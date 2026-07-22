İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarına Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta devam ediyor.
İSTANBUL (İGFA) -Planlama doğrultusunda sahaya çıkan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun kullanım ömrünü uzatacak altyapı hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine geçti.
Çalışmalar boyunca iş makineleri ve teknik personel koordineli şekilde görev yaparken, sürecin en kısa sürede tamamlanarak sokağın modern ve güvenli bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.
Özellikle zamanla yıpranan yol yüzeyinin yenilenmesiyle birlikte sürüş konforunun artırılması, yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve mahalle içi ulaşımın daha akıcı hale getirilmesi hedefleniyor.