İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kilit parke taşların yerine yapılan sıcak asfalt serim çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - Bölgedeki kronikleşen rutubet ve altyapı sorunlarını bu dönem tamamen bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Eşki, toplamda 280'in üzerinde sokağın çehresini değiştirecek dev hamlenin müjdesini verdi.

BAŞKAN EŞKİ SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA SAHADA

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, periyodik olarak gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında güne Çamdibi bölgesinde başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne çıkarma yapan Başkan Eşki, bölgede yürütülen kapsamlı yol yapım ve asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Bornovalılara daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için saha çalışmalarını sürdüren Başkan Eşki'ye, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Mürvet Dinsever, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim sorumluları eşlik etti.

Sokak sokak gezerek yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Eşki, mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinledi, eksikleri yerinde tespit ederek hızlı çözüm için notlar aldı. Alanda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için birim sorumlularıyla birlikte notlar aldı.

DEV ASFALT HAMLESİ

Projenin henüz başında olduklarını ve hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Bu sabah güne Çamdibi'nde, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde başladık. Buralarda uzun yıllardır kullanılan kilit parke taş yolları asfalta dönüştürme sürecimiz kararlılıkla devam ediyor.

Henüz bu kapsamlı çalışmanın çok başındayız. Toplamda 280'in üzerinde sokağı tamamen yenilemeyi hedefliyoruz. Bugün itibarıyla dokuzuncu sokağımızın çalışmaları bitiyor ve hemen 10. sokağımıza başlayacağız.' dedi.

'KRONİK SORUNLARINI BU DÖNEM BİTİRECEĞİZ'

Yolların asfalta dönüştürülmesi sürecinde altyapı kurumlarıyla koordineli çalışılması nedeniyle ilk etapların titizlikle ve nispeten yavaş ilerlediğini ifade eden Başkan Eşki, çalışmaların yakın zamanda ciddi bir ivme kazanacağını vurguladı.

Çamdibi halkına verdikleri sözleri tek tek yerine getireceklerini söyleyen Başkan Eşki, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'Altyapı ile ilgili mevcut problemler nedeniyle ilk etaplarımız biraz yavaş geçiyor ancak yakın bir süre içinde bu çalışmalar çok daha hızlanacak. Çamdibi'nde yıllardır özlenen altyapı çalışmalarını ve özellikle kilit parke taşlardan kaynaklanan, evlere sirayet eden o kronik rutubet sorunlarını bu dönem inşallah tamamen bitireceğiz. Sevgili muhtarımız, meclis üyelerimiz ve mahalle sakinlerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmaları denetledik. Eksik gördüğümüz şeylerle ilgili de birkaç not aldık; arkadaşlarımız bu eksikleri hızla yerine getirecek. Çamdibi'ne verdiğimiz sözü tutmanın gururunu ve keyfini hep birlikte yaşayacağız.'