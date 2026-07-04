Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyeye ait yaklaşık 150 dönümlük alanda hasat dönemine hazırlanan aspir ekili arazide incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Tarımsal üretimi sosyal belediyecilikle buluşturan Kayseri Kocasinan Belediyesinin örnek çalışmalarına dikkat çeken Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin kendi arazilerinde ürettiği aspirlerden elde edilen yağların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Hasanarpa Mahallesi'nde aspir ürünlerini yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin tarımsal üretim çalışmalarının hem çiftçilere örnek olduğunu hem de sosyal dayanışmaya katkı sağladığını belirterek, 'Geçmişten bu yana belediyemize ait tarımsal üretime uygun arazilerimizde farklı ürünler yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmını Ar-Ge kapsamında gerçekleştirerek çiftçilerimize rol model oluyor, Kayseri'de farklı ürünlerin de yetiştirilebildiğini gösteriyoruz. Ancak içerisinde bulunduğumuz aspir tarlasının çok daha anlamlı bir yönü bulunuyor. Burada yetiştirdiğimiz aspirleri hasat ettikten sonra yağını çıkarıyor ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Yani hem üretiyor hem de ürettiklerimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.' dedi.

Yaklaşık 150 bin metrekarelik alanda ekimi yapılan aspirlerin kısa süre içerisinde hasat edileceğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, kendi kendine yetebilen belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, 'Kendi kendine yeten belediye anlayışıyla her alanda üretimi önceliyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğumuz ürünleri de kendi imkânlarımızla üretmeye gayret ediyoruz. Gördüğünüz gibi, tarımsal üretim yapabildiğimiz arazilerimizde farklı ürünler de yetiştiriyoruz. Burası aspir tarlası ancak farklı noktalarda fasulye, nohut, mercimek gibi çeşitli ürünlerin de ekimini gerçekleştiriyor, hasat sonrasında bu ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.' diye konuştu.