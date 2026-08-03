Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2026 yılı Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,2 yükselişle 32 milyar 989 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde dış ticaret hacmi 383,7 milyar dolara ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artışla 25 milyar 621 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 5,2 yükselişle 32 milyar 989 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artarak 58 milyar 610 milyon dolara çıktı.

2026 yılının ocak-temmuz döneminde ise ihracat yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolara, ithalat yüzde 4,7 artışla 222 milyar 109 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 4,1 artarak 383 milyar 710 milyon dolar oldu. Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,7 puan azalarak yüzde 77,7 seviyesinde gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda bu oran yüzde 89,4, enerji ve altın hariç hesaplandığında ise yüzde 90,8 oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Almanya'ya 2 milyar 41 milyon dolar, ABD'ye 1 milyar 689 milyon dolar ve İngiltere'ye 1 milyar 328 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta en fazla paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 44,8 olarak hesaplandı.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 48 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 2 milyar 522 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 117 milyon dolarla Rusya takip etti. İlk 10 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 53,5 oldu.

AB, İHRACATTA İLK SIRADA

Ülke gruplarına göre temmuz ayında en fazla ihracat Avrupa Birliği'ne (AB-27) yapıldı. AB ülkelerine gerçekleştirilen ihracat 10 milyar 159 milyon dolar olurken, Yakın ve Ortadoğu ülkelerine 4 milyar 1 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 3 milyar 913 milyon dolar ihracat yapıldı. İthalatta da ilk sırayı AB-27 ülkeleri aldı. Bu ülkelerden yapılan ithalat 10 milyar 203 milyon dolar olurken, Asya ülkelerinden 9 milyar 553 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden ise 4 milyar 68 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi.

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,4

Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre temmuz ayında en fazla ihracat 13 milyar 327 milyon dolarla hammadde (ara malları) grubunda yapıldı. Bu grubu 7 milyar 920 milyon dolarla tüketim malları ve 3 milyar 654 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları izledi. İthalatta ise en yüksek pay 22 milyar 886 milyon dolarla hammadde grubunda gerçekleşti.

Sektörel bazda ihracatta en büyük pay imalat sanayisinin oldu. İmalat sanayisi, 24 milyar 190 milyon dolarlık ihracatla toplam ihracatın yüzde 94,4'ünü oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise imalat sanayisi yüzde 82,2'lik payla ilk sırada yer aldı. Bu sektörde ithalat 27 milyar 121 milyon dolar olurken, madencilik ve taş ocakçılığı 3 milyar 644 milyon dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü ise 1 milyar 297 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.